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Спорт Уик-Энд

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Останется ли в «Зените» Адамов? Клуб занял жесткую позицию по новому контракту голкипера

Останется ли в «Зените» Адамов? Клуб занял жесткую позицию по новому контракту голкипера

Питерский «Зенит» занимает не намерен смягчать позицию в переговорах по новому контракту с 28-летним голкипером Денисом Адамовым.

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