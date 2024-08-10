smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 610 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ГДЕ САНИТАРНАЯ ЗОНА?!! Почему говорим, но ничего не делаем?!!С обстреливаемых ...
  • Александр Котов
    Да нет, это война.МИД назвал атаку ...
  • лина любимцева
    ГНАТЬ и МОЛОТИТЬ нужно эту сволочь от границ  России!!! Молотить и гнать подальше!!МИД назвал атаку ...

Первый день «мирных» протестов в Сербии привел к ДТП с пострадавшими

Первый день «мирных» протестов в Сербии привел к ДТП с пострадавшими

«Мирный» протест в Белграде уже привел к ДТП с пострадавшими, сообщает 10 августа RT. В сообщении указывается, что ДТП произошло на мосту Газела в Белграде, и что оно напрямую связано с действиями протестующих, которые полностью заблокировали движение на сербском участке международной трассы Будапешт — Салоники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх