Первый день «мирных» протестов в Сербии привел к ДТП с пострадавшими

«Мирный» протест в Белграде уже привел к ДТП с пострадавшими, сообщает 10 августа RT. В сообщении указывается, что ДТП произошло на мосту Газела в Белграде, и что оно напрямую связано с действиями протестующих, которые полностью заблокировали движение на сербском участке международной трассы Будапешт — Салоники.