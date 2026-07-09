Экс-глава МО Польши призвал заблокировать переговоры Украины с ЕС

Бывший министр обороны Польши и член оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак выступил с заявлением, призвав польское руководство заблокировать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.
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