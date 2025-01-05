Самые популярные авто с пробегом на Алтае - "японцы", но их активно теснят "китайцы"

В 2024-м среди подержанных машин дороже 3 млн рублей жители края чаще выбирали Land Cruiser На рынке автомобилей с пробегом в Алтайском крае машины стоимостью 3 млн рублей заняли долю в 6,48% по объему продаж.
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