Вкладчикам рассказали, какие депозиты защищены от рисков в 2025 году

Максимальное страховое возмещение, положенное вкладчикам, составляет 1,4 млн рублей, при этом, если у вкладчика несколько депозитов в одном банке, они оцениваются суммарно, напомнил главный аналитик Банки.
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