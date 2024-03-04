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ГУР Украины заявило о своей причастности к подрыву моста в Самарской области

ГУР Украины заявило о своей причастности к подрыву моста в Самарской области

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за взрыв, организованным  на железнодорожном мосту, который проходит через реку Чапаевка, расположенного на территории Самарской области в России.

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