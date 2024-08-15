Юрист Кваша: подорожавшая ипотека приведет к волне банкротств среди россиян

МОСКВА, 15 августа, ФедералПресс. Увеличение процентных ставок по ипотечным кредитам на фоне завершения программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки Центробанка может спровоцировать волну банкротств среди россиян с ипотечными обязательствами.
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