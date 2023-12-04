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«Миннесота» выиграла 3 из 3 матчей с Хайнсом с общим счетом 13:3. В XXI веке только один тренер начал с лучшей разницей – Дебур в «Сан-Хосе»

Специалист возглавил «Уайлд» после отставки Дина Эвасона.  Под его руководством команда обыграла «Сент-Луис» (3:1), «Нэшвилл» (6:1) и «Чикаго» (4:1).

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