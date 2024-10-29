Сайт екатеринбургского журналиста-иноагента окончательно лишили статуса СМИ

«Судебный акт вступил в законную силу», — рассказали там. Как сообщается в телеграм-канале самого издания, адвокат Алексей Бушмаков предъявил суду данные о посещаемости сайта, а также ссылки на него в зарегистрированных СМИ.
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