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Мода и Шоу-бизнес

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  • людмила пийгли
    На старости лет такая нервотрепка, ужас«Смелее, ребята! ...
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    какие 75 ?! Смешно ! Минимум ещё плюс 4-5 лет !😛«Смелее, ребята! ...
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    Да уберите уже эту старую каргу из информационного поля!«Смелее, ребята! ...

Сайт екатеринбургского журналиста-иноагента окончательно лишили статуса СМИ

Сайт екатеринбургского журналиста-иноагента окончательно лишили статуса СМИ

«Судебный акт вступил в законную силу», — рассказали там. Как сообщается в телеграм-канале самого издания, адвокат Алексей Бушмаков предъявил суду данные о посещаемости сайта, а также ссылки на него в зарегистрированных СМИ.

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