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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Половина жалоб в сфере здравоохранения в 2023 году касалась качества медпомощи

Об этом сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин. По его данным, структура обоснованных жалоб за 2023 год следующая: 50% — качество медицинской помощи, 14% — организация работы медучреждения, по 5% — взимание денежных средств, нарушение прав на выбор организации и врача, 3% — отказ в медпомощи.

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