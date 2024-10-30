Половина жалоб в сфере здравоохранения в 2023 году касалась качества медпомощи

Об этом сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин. По его данным, структура обоснованных жалоб за 2023 год следующая: 50% — качество медицинской помощи, 14% — организация работы медучреждения, по 5% — взимание денежных средств, нарушение прав на выбор организации и врача, 3% — отказ в медпомощи.