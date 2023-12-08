Армения и Азербайджан намерены достичь мирного договора

Ереван и Баку договорились об обмене пленными и взаимном доверии Администрация президента Азербайджана и аппарат премьер-министра Армении опубликовали совместное заявление об укреплении доверия и обмене пленными.
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