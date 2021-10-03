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Цена на газ на Украине поднялась почти до 1,5 тысячи долларов

Цена на газ на Украине поднялась почти до 1,5 тысячи долларов

На энергетической бирже Украины стоимость газа достигла исторического максимума.Стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) поднялась до исторического максимума, приблизившись к уровню 1500 долларов за тысячу кубометров.

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