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Журнал «Профиль»

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За сутки силы ПВО сбили 14 беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 4 октября 2026 года.

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