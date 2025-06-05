Reuters: в администрации Трампа провели совещания из-за конфликта с Маском

По информации агентства Reuters, ссылающегося на осведомлённые источники, высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа провели в четверг серию срочных совещаний, посвящённых резонансному конфликту между американским лидером и предпринимателем Илоном Маском.
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