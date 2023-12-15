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Мостовой о Морено в «Сочи»: «Удивился, не знаю, кто это. Такая же ситуация была с Абаскалем»

Мостовой о Морено в «Сочи»: «Удивился, не знаю, кто это. Такая же ситуация была с Абаскалем»

«Я удивился этому назначению. Думаю, это уже готовилось заранее. Я, честно скажу, не знаю, кто это такой.

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