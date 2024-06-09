В Архангельске автобусы № 10 и № 44 поменяли расписание

Со вчерашнего дня, 8 июня, автобусы маршрутов № 10 и № 44 ходят по новому расписанию.Как сообщили в городской администрации, изменения коснулись расписания движения в выходные дни на маршрутах № 10 «Ленинградский проспект, 350 — улица Малиновского» и № 44 «Ленинградский проспект, 350 — лесозавод № 13».