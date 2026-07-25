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Царьград

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Мунэо Судзуки: Японские компании стремятся вернуться в Россию

Мунэо Судзуки: Японские компании стремятся вернуться в Россию

Депутат Мунэо Судзуки заявил о желании японских компаний возобновить сотрудничество с Россией. Он подчеркнул важность активизации экономических связей между странами и напомнил о поездке японских чиновников в Москву в мае этого года.

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