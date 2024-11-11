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Петербургский дневник

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Невролог Демьяновская рассказала о симптомах синдрома хронической усталости

Невролог Демьяновская рассказала о симптомах синдрома хронической усталости

Самым явным из них является постоянное чувство слабости и утомления Невролог Екатерина Демьяновская, эксперт Лаборатории «Гемотест», поделилась информацией о симптомах синдрома хронической усталости и дала рекомендации по восстановлению сил.

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