Разгонный блок Patriot упал в Киеве на жило дом, что известно о происшествии

Сообщения о том, что разгонный блок Patriot рухнул на жилые дома в Украине, появились после ракетной атаки на Киев 10 октября 2026 года.
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