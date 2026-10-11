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Разгонный блок Patriot упал в Киеве на жило дом, что известно о происшествии

Разгонный блок Patriot упал в Киеве на жило дом, что известно о происшествии

Сообщения о том, что разгонный блок Patriot рухнул на жилые дома в Украине, появились после ракетной атаки на Киев 10 октября 2026 года.

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