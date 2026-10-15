Главное в тезисах: Тупик на саммите: Лидеры ЕС не смогли согласовать семилетний бюджет на 2028–2034 годы объёмом 1,76 трлн евро, отклонив как предложение Еврокомиссии, так и компромиссный вариант с сокращением расходов на 140 млрд евро.
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