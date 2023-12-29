Налоги и рост цен: Украина утвердила "стратегию доходов" до 2030 года

Украинское Правительство сделало упор на сокращение расходов и на увеличении налогообложения.Инсайдерский телеграм-канал "ЗеРада" сообщает, что кабмин Украины принял новую "национальную стратегию доходов" на срок 2024-2030 годы.
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