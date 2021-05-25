Россиянам разъяснили порядок получения новой выплаты на детей

Для получения денежной поддержки неполным семьям с детьми от восьми до семнадцати лет необходимо подать заявление на портале Госуслуг, рассказала «Парламентской газете» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Для получения денежной поддержки неполным семьям с детьми от восьми до семнадцати лет необходимо подать заявление на портале Госуслуг, рассказала «Парламентской газете» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
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