Спутник

237 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алл Гаврош
    Г А З -- как газ а рынок есть рынок . А в России газа не меренно так как и в Украине . Но в последнего ума не...В США назвали рос...
  • Алл Гаврош
    Это Американцы говорят потому что он дешевле а рынок это жестокая конкуренция .А бодяга так это твоё мнение н...В США назвали рос...
  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...

Россиянам разъяснили порядок получения новой выплаты на детей

Россиянам разъяснили порядок получения новой выплаты на детей

Для получения денежной поддержки неполным семьям с детьми от восьми до семнадцати лет необходимо подать заявление на портале Госуслуг, рассказала «Парламентской газете» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх