По данным "А.Р.С. Консалтинг", в 2024 году цены на ДМС прибавили 6-10%, в 2025-м – 8-10%. В феврале 2026 года опрос "Коммерсанта" засвидетельствовал повышение цен на 7-15%.
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