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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Краснодара» Волков: «Мы не думаем о чемпионстве, в голове не держим это. К 25-му туру посмотрим»

Защитник «Краснодара» Волков: «Мы не думаем о чемпионстве, в голове не держим это. К 25-му туру посмотрим»

21-летний футболист также поделился мнением о победе над «Ростовом» в 11-м туре Мир РПЛ (3:2).  «Мы не думаем о чемпионстве, как все пишут.

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