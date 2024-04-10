Под застройку в Петрозаводске выделили дополнительные участки

Землю выставят на торги, чтобы на ней построили новые объекты Администрация Петрозаводска дополнила список свободных земельных участков, которые выставят на торги под застройку коммерческими и жилыми объектами.
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