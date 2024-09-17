Американский М113 с новой башней захвачен бойцами РФ

Российским войскам удалось взять в плен необычный американский бронетранспортер М113. Этот гусеничный аппарат отличается от своих старых версий наличием новой одноместной башни, на которой установлен 12,7-мм пулемет М2 Browning.
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