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Что они скрывают? Фанаты британского королевского семейства встревожены таинственной болезнью Кейт Миддлтон

Что они скрывают? Фанаты британского королевского семейства встревожены таинственной болезнью Кейт Миддлтон

Информация о характере заболевания Кейт строго засекречена. Здоровье Кейт Миддлтон вызвало серьезные опасения LEGION-MEDIAВесть о том, что принцесса Кейт, законная супруга непосредственного наследника престола, находится в больнице и ей уже сделали некую, по всей видимости, очень непростую операцию, стала шоком как подданных короля, так и всех прочих фанатов королевского семейства.

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