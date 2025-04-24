Ubisoft официально представила дополнение Battle for Brooklyn для The Division 2 – релиз 27 мая

Ubisoft официально представила дополнение Battle for Brooklyn для The Division 2 – релиз 27 маяUbisoft Massive представила гораздо больше подробностей о дополнении Battle for Brooklyn для Tom Clancy’s The Division 2, начиная с даты его выхода.
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