За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 970 подписчиков

Стартовали продажи новой спецверсии рамного внедорожника Haval

Стартовали продажи новой спецверсии рамного внедорожника Haval

В Поднебесной стартовали продажи новой модификации рамного внедорожника Haval H9 – Soul Edition. Это специальная версия, заточенная под бездорожье, причем покупателям доступны сразу два варианта силовых установок: бензиновый и дизельный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии