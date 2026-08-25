Стартовали продажи новой спецверсии рамного внедорожника Haval

В Поднебесной стартовали продажи новой модификации рамного внедорожника Haval H9 – Soul Edition. Это специальная версия, заточенная под бездорожье, причем покупателям доступны сразу два варианта силовых установок: бензиновый и дизельный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии