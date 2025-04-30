Дожди зальют Москву: почти треть месячной нормы осадков выпадет 1 мая и в ночь на 2-е

Синоптики прогнозируют ненастную погоду в Москве в первые майские дни. Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что 1 и 2 мая в столице ожидаются обильные дожди.
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