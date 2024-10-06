Минобороны: над Белгородской и Брянской областями сбили 2 украинских БПЛА

Пресечены попытки Киева совершить террористические атаки Дежурные средства ПВО с 20:50 до 22:30 мск ликвидировали два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Министерстве обороны России.
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