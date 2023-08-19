ПОИСКИ МИРНЫХ РЕШЕНИЙ ЗАСТАВЛЯЮТ НАПРЯГАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО УЧАСТНИКОВ КОНФЛИКТА «Украину ждет тяжёлая осень, потому что мировое сообщество всё больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта», – сокрушается глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Грозит ли Зеленскому смерть от «передоза»?
Комментарии
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Александр Салтановский
Даже не десятое, а двадцать пять семидесятое!
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ЗЕЛЯБОБИКУ не прос то крышка...А ему и его БАБЕ...ПОЗОР на века светит.
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9 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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6 час.
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