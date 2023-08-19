Спички - не игрушка

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Грозит ли Зеленскому смерть от «передоза»?

Грозит ли Зеленскому смерть от «передоза»?

ПОИСКИ МИРНЫХ РЕШЕНИЙ ЗАСТАВЛЯЮТ НАПРЯГАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО УЧАСТНИКОВ КОНФЛИКТА «Украину ждет тяжёлая осень, потому что мировое сообщество всё больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта», – сокрушается глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Александр Салтановский
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