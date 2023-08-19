Грозит ли Зеленскому смерть от «передоза»?

ПОИСКИ МИРНЫХ РЕШЕНИЙ ЗАСТАВЛЯЮТ НАПРЯГАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО УЧАСТНИКОВ КОНФЛИКТА «Украину ждет тяжёлая осень, потому что мировое сообщество всё больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта», – сокрушается глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.