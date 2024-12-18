Рогов: русские военные зачистили котел, в который попали боевики ВСУ под Курахово

Русские войска зачистили котел, в который попали ВСУ южнее Курахово.О зачистке котла, в который попали группировки ВСУ южнее Курахово, сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета и интеграции новых регионов.