Русские войска зачистили котел, в который попали ВСУ южнее Курахово.О зачистке котла, в который попали группировки ВСУ южнее Курахово, сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета и интеграции новых регионов.
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