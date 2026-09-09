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Britain, Canada, France ban imports from Israeli West Bank settlements

Britain, Canada and France announced bans Tuesday on imports from Israeli settlements in the occupied Palestinian territories.

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