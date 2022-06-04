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Предложение новостроек массового сегмента в Подмосковье сократилось на 28%

Предложение новостроек массового сегмента в Подмосковье за год сократилось на 28%. При этом в апреле-мае 2022 года новых проектов стандарт-класса внутри ЦКАД на рынок не выходило, пишет ТАСС со ссылкой на исследование риелторской компании Est-a-Tet.

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