Предложение новостроек массового сегмента в Подмосковье сократилось на 28%

Предложение новостроек массового сегмента в Подмосковье за год сократилось на 28%. При этом в апреле-мае 2022 года новых проектов стандарт-класса внутри ЦКАД на рынок не выходило, пишет ТАСС со ссылкой на исследование риелторской компании Est-a-Tet.