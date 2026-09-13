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Царьград

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Власти будут отслеживать цены на 24 продукта в России. Что это значит для нас с вами?

Власти будут отслеживать цены на 24 продукта в России. Что это значит для нас с вами?

С 1 января 2027 года власти будут отслеживать изменение цен на 24 продукта в России. Что это значит для потребителей? Рассказываем.

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