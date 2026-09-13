Власти будут отслеживать цены на 24 продукта в России. Что это значит для нас с вами?

С 1 января 2027 года власти будут отслеживать изменение цен на 24 продукта в России. Что это значит для потребителей? Рассказываем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зачем ВСУ ударили...
- Магнитная буря на...
- Чиновники устроил...
Как будто сейчас Росстат не отслеживает... Фигня какая-то!