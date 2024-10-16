Русская весна
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Русская весна

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«Других вариантов не будет»: генерал ВСУ обратился к украинцам

«Других вариантов не будет»: генерал ВСУ обратился к украинцам

Экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко обратился к украинцам с призывом из-за ситуации на фронте.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Хохол только сдача в плен и полная капитуляуия на условиях России. Одесса и Николаев наши земли а все рогулье ао львов.
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15 час.
СБ
Сергей Бунцов
Неужели без НАТО никак не прожить, не угрожали бы России, не дерзили бы, могли бы договориться без войны.
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13 час.

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