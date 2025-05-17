Депутат Карчаа назвал невозможным совместное управление Запорожской АЭС

Совместное управление Запорожской АЭС Россией с кем-либо невозможно, заявил советник главы Крыма, депутат заксобрания региона, эксперт в области стратегических коммуникаций и атомной энергетики Ринат Карчаа.
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