«Угрожали с особым цинизмом. Валечка была сильно напугана», — Наджиев рассказал, как люди Пугачевой угрожали Легкоступовой физически

Истории о том, как Алла Борисовна пыталась «подмять» под себя целый шоу-бизнес, продолжаются. Игорь Наджиев пообщался на тему влиятельности Пугачевой или, правильнее сказать, на тему ее жестокости, ведь не каждый человек, обладающей мощью и связями, решится на действия определенного характера, но Пугачева, по его словам, вполне могла.