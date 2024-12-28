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Журналист Боуз призвал Бербок держать язык за зубами после заявления ФРГ об "Орешнике"

Журналист Боуз призвал Бербок держать язык за зубами после заявления ФРГ об "Орешнике"

Главе немецкого МИД следует почаще молчать, уверен БоузВ минувшую пятницу газета Bild, ссылаясь на документ Министерства иностранных дел ФРГ, писала, что Берлин не в силах противостоять русской ракетной системе "Орешник".

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