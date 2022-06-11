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Алонсо побьет рекорд Шумахера по промежутку между первым и последним Гран-при в «Ф-1» 12 июня

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо на Гран-при Азербайджана превзойдет достижение Михаэля Шумахера. Двукратный чемпион «Формулы-1» в воскресенье 12 июня примет участие в гонке спустя 21 год, 3 месяца и 8 дня после дебюта в чемпионате.

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