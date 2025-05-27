Компания из ОАЭ берёт под контроль порт Тартус в Сирии: что дальше?

16 мая, через несколько дней после того, как президент США Трамп публично вознамерился отменить санкции против Сирии, власти Дамаска подписали знаковое соглашение с логистическим оператором из Объединённых Арабских Эмиратов о развитии средиземноморского порта Тартус.