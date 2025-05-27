БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Компания из ОАЭ берёт под контроль порт Тартус в Сирии: что дальше?

Компания из ОАЭ берёт под контроль порт Тартус в Сирии: что дальше?

16 мая, через несколько дней после того, как президент США Трамп публично вознамерился отменить санкции против Сирии, власти Дамаска подписали знаковое соглашение с логистическим оператором из Объединённых Арабских Эмиратов о развитии средиземноморского порта Тартус.

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