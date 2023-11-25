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«Это вызов»: Зеленский решил во что бы то ни стало «победить» Запад

«Это вызов»: Зеленский решил во что бы то ни стало «победить» Запад

Киев должен одержать три победы на Западе, чтобы реализовать главные государственные задачи. Одна из таких задач — сохранить участие западных государств в судьбе Украины, заставить их по-прежнему оказывать военную и финансовую помощь.

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