«Это вызов»: Зеленский решил во что бы то ни стало «победить» Запад

Киев должен одержать три победы на Западе, чтобы реализовать главные государственные задачи. Одна из таких задач — сохранить участие западных государств в судьбе Украины, заставить их по-прежнему оказывать военную и финансовую помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии