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Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда. А нейтрализовалка-то выросла?

Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда. А нейтрализовалка-то выросла?

"После интеграции Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым", - заявил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.

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Natalija Osminina
Европа не хочет ждать сапога Российского солдата, дотопавшего до нее через Украину - она уже сейчас просит снарядов ЧЕРЕЗ Украину.
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