«Не успевают считать трупы»: Киев сорвал переговоры, Москва этого не стерпела. По ВСУ нанесли сокрушительный удар

Российские войска наступают по большинству направлений спецоперации на Украине. Что известно о ситуации на фронтах СВО вечером 22 мая, где по ВСУ был нанесен сокрушительный удар, где противник «не успевает считать трупы»? Хорошие и плохие новости СВО вечером 22 мая Политик и блогер Олег Царев сообщил, что на Херсонском и Запорожском направлениях обстановка без изменений, на Угледарском направлении идут интенсивные бои в Новополе и Зеленом Поле, ВС РФ имеют инициативу.