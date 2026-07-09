Дзюба: «Я сделал всё возможное и невозможное для переезда в АПЛ»

Фото: пресс-служба ФК "Акрон" Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба рассказал, что после чемпионата мира 2018 года предпринимал все усилия для перехода в английскую Премьер-лигу, но российские агенты, по его мнению, не смогли организовать этот трансфер.
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