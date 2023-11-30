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Этот таинственный мир

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Может ли акустический феномен объяснить сверхъестественные переживания в пещере “Церковь Дьявола”?

Может ли акустический феномен объяснить сверхъестественные переживания в пещере “Церковь Дьявола”?

В Финляндии есть пещера, которая уже давно ассоциируется с колдовством. Мистика, окружающая это место, настолько сильна, что даже сегодня представители современного шаманизма проводят там сеансы игры на барабанах.

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