Царьград Фото: Царьград Мигранты исчерпали терпение русских людей. Жители Люберец публично обратились к Владимиру Путину, заявив о произволе приезжих в сфере общественного транспорта.
Жители Люберец публично обратились к Путину: Мигранты исчерпали терпение русских людей
Комментарии
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Aleksandr Sobolev
((Кстати вы то видно и не русский и необразованный - Председателя КПК так ПРАВИЛЬНО звали - Дэн Сяопи́н (кит. трад. 鄧小平, упр. 邓小平, пиньинь Dèng Xiǎopíng, при рождении Дэн Сяньшэн (кит. трад. 鄧先聖, упр. 邓先圣, пиньинь Dèng Xiānshèng); 22 августа 1904 😎
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2 час.
Игорь Самаров
Вот он, в действии - путинский рывок! Опустить страну до уровня дикого кишлака!
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42 мин.
Лариса Галахова
Гнать всех мигрантов взашей из России! Русские мужики хотят и могут работать. Не надо придумывать что они ленивые и на многих работы просто не пойдут .Враньё придуманные лобистами мигрантов
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26 мин.
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