Жители Люберец публично обратились к Путину: Мигранты исчерпали терпение русских людей

((Кстати вы то видно и не русский и необразованный - Председателя КПК так ПРАВИЛЬНО звали - Дэн Сяопи́н (кит. трад. 鄧小平, упр. 邓小平, пиньинь Dèng Xiǎopíng, при рождении Дэн Сяньшэн (кит. трад. 鄧先聖, упр. 邓先圣, пиньинь Dèng Xiānshèng); 22 августа 1904 😎

Вот он, в действии - путинский рывок! Опустить страну до уровня дикого кишлака!

Лариса Галахова

Гнать всех мигрантов взашей из России! Русские мужики хотят и могут работать. Не надо придумывать что они ленивые и на многих работы просто не пойдут .Враньё придуманные лобистами мигрантов