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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти о награде тренеру года: «Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего – Вини и Карвахаля»

Итальянец был признан лучшим тренером минувшего сезона на церемонии вручения «Золотого мяча». «Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего – Вини и Карвахаля», – написал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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