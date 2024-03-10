Долги, которые невозможно списать при банкротстве названы юристами Ирэн ОрлонскаяПри наступлении ситуации финансового краха физлица возникает возможность освободиться от большей части своих долгов, включая задолженности по различным категориям, таким как кредиты, налоги и платежи по ЖКХ.
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